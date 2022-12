LE IENE COMPIONO 25 ANNI | STEFANO CORTI FESTEGGIA CON GLI INVIATI STORICI

(Di domenica 4 dicembre 2022) Domenica 4 dicembre, in prime time su Italia1, in onda il sesto e ultimo appuntamento stagionale con “Lepresentano: Inside”.– nella puntata speciale scritta da Riccardo Messa – soffia sulle venticinque candeline del programma mostrando backstage, candid camera e scherzi, assolutamente inediti, realizzati nel corso della trasmissione. A raccontare gli aneddoti e la nascita dei momenti più esilaranti dello show tutti i protagonisti che ne hanno fatto parte, tra cui: Lillo e Greg, Luca e Paolo, Pio e Amedeo, Fabio Volo, Frank Matano, Victoria Cabello, Pif, Enrico Lucci e il Trio Medusa. LILLO E GREG Era il 1997, alla conduzione della prima stagione c’era Simona Ventura, e gli, come oggi, erano per strada a fare il loro lavoro. Tra i primi, due grandi della comicità: Lillo e Greg. “Ho amato ...

