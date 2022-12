(Di sabato 3 dicembre 2022) Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Bisogna cambiare. Non ce l'ho con nessuno, abbiamo condiviso storie, maunache devea piene mani dalo". Lo ha detto Stefano, in conferenza stampa con Dario Nardella a Firenze.

La Svolta

E sulla `concorrenza´ a sinistra osserva: "Nonpiangere perché cercano di levarci voti. La ... Intanto parte la gara per la segreteria, Stefano, Elly Schlein, Matteo Ricci e Paola De ...Il sindaco di Bergamo, in un'intervista all'Huffington Post, spiega così la scelta di appoggiare Stefano: "Ma quale eccesso di liberismo,il mercato ben temperato di Prodi e un nuovo ... Ultimo'ora: Pd: Bonaccini, 'serve classe dirigente nuova, attingere da territori' Roma, 3 dic (Adnkronos) – “Bisogna cambiare classe dirigente. Non ce l’ho con nessuno, abbiamo condiviso storie, ma serve una classe dirigente nuova che deve attingere a piene mani dal territorio”. Lo ...Roma, 3 dic (Adnkronos) – “Il mio sostegno alla candidatura di Bonaccini è per coerenza. I nostri destini vengono dopo il lavoro necessario sulla costruzione di un nuovo progetto”. Lo ha spiegato ...