Juve | Gravina | cena segreta? Sono cavolate

... in merito all'incontro che sarebbe stato organizzato in maniera riservata tra l'ex presidente dellaAndrea Agnelli e alcuni presidenti di Serie A alla presenza dello stesso. "Abbiamo ...... se lanon fu cancellata dal calcio nel 2006 non lo sarà nemmeno adesso' C'è chi scrive: 'Alla fine in sede sportiva FIGC non succederà niente (faceva parte del 'Cerchio magico '). ...(ANSA) - MILANO, 03 DIC - Quelle scritte dai giornali 'sono cavolate, sono un uomo sereno'. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ...Il coinvolgimento di molti club, Federcalcio e Lega Serie A nelle carte della Procura di Torino: un incontro anche con Luca Percassi Le carte della Procura di Torino, date in pasto ai mass media dopo ...