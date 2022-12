Agenzia ANSA

"Le forze di sicurezza, con tutta la loro forza e senza tolleranza, faranno fronte a ogni nuova rivolta, che finora è stata sostenuta dai servizi di intelligence stranieri", ha affermato il Consiglio ...Rekabi aveva preso parte alla competizione senza hijab proprio quando le proteste anti - regime si stavano diffondendo in tutto l'in seguito alla morte della 22enne Mahsa Amini mentre era sotto ... Iran annuncia 'tolleranza zero' verso le proteste "Le forze di sicurezza, con tutta la loro forza e senza tolleranza, faranno fronte a ogni nuova rivolta, che finora è stata sostenuta dai servizi di intelligence stranieri", ha affermato il Consiglio ...Il 7 dicembre è la Giornata nazionale degli studenti universitari e il Consiglio di sicurezza annuncia la repressione totale in vista di nuove manifestazioni.