Emma Marrone e la confessione sulla maternità | bufera di critiche | “Ecco il livello di certe donne”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 3 dicembre 2022)affronta i commenti ricevuti dopo la sua dichiarazione: “Vi racconto ildiin Italia”. Le parole della cantante sono davvero forti.si lascia andare a parole pesanti nel corso di un’intervista che la vede protagonista. Tema centrale della chiacchierata è la, argomento su cui aveva detto la sua solo poco tempo fa. La cantante, ex vincitrice di Amici, ha rivelato tutti i commenti ricevuti in seguito alle sue dichiarazioni. Gli attacchi provengono da molte, in disaccordo con quanto detto da. Ma lei, senza pelilingua, risponde e commenta a sua volta le loro parole. ...