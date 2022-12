Djordjevic | «Milinkovic? Merita una squadra più importante»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 dicembre 2022) Le parole di Filipsul possibile trasferimento di Sergej-Savic dalla Lazio alla Juventus Filip, ex attaccante della Lazio, ha parlato a Goal della situazione legata a Sergej-Savic. PAROLE – «Tutto dipende da lui. Lui sta bene alla Lazio, non sappiamo cosa ha in testa. Potrebbe giocare le finali di Champions e Europa League, però si è trovato bene a Roma. Finché stata bene va per tutti, soprattutto i laziali. Sicuramente il ragazzounapiùdella Lazio. So che lui sta bene lì, i laziali lo adorano. Il ragazzo è talmente forte che può giocare anche al Real Madrid, al Psg, al Manchester City. E’ un giocatore moderno, con fisicità, fa la differenza in campo. Io lo vedo ovunque, può giocare in tutti ...