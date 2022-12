Come una persona con disabilità può sentirsi «libera» e sicura nella propria casa

Leggi su vanityfair

(Di sabato 3 dicembre 2022) Vivere in un'abitazione in cui potersi muovere in sicurezza e autonomia, ea tutti gli effetti «indipendente»: per unaconmotoria è un sogno che si può avverare. Merito del progetto SMART HOME: Abitiamo nuovi spazi di libertà, promosso da Biogen e dai Centri Clinici NeMO. Che insieme hanno dato vita al primo prototipo di «intelligente»