Traffico Roma del 02-12-2022 ore 18 | 00

(Di venerdì 2 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazionecritico su tutta la rete viaria didisagi dovuti allo sciopero generale che vede coinvolti anche i trasporti urbani extraurbani e le ferrovie la pioggia a chi interessa diverse zone della capitale sul raccordo lunghe file su entrambe le carreggiate in esterna tra laFiumicino da Nomentana interna tra via di Casal del Marmo e l’appia attenzione sulla diramazione masuda per un incidente fila in direzione del raccordo da via di Tor Vergata anche sulla tangenzialefortemente rallentato In entrambe le direzioni si sta in fila anche nella galleria Giovanni XXIII e sul tratto Urbano A24 direzione raccordo auto in fila anche sullaFiumicino da Parco dei Medici al viadotto della Magliana in direzione Eur ...