Probabili formazioni Corea del Sud-Portogallo | terza giornata Mondiali Qatar 2022

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ledidel Sud-, match delladel girone H deidi. Ultimo atto della prima fase a gruppi della rassegna iridata, in cui le due Nazionali vanno a caccia di un successo importante in vista degli ottavi di finale. La formazione asiatica dovrebbe schierare il suo classico 4-4-2-, affidandosi principalmente alle giocate dell’attaccante del Tottenham Son Heung-min e alla solidità difensiva del centrale del Napoli Kim Min-Jae. Per quanto concerne i lusitani, invece, il commissario tecnico Fernando Santos potrebbe decidere di fare del turnover, magari concedendo spazio a qualche giocatori che finora ha avuto un minore minutaggio, come l’attaccante del Milan Rafael Leao. Il ...

...30 Emma Villas - Monza 18:00 Prisma Taranto - Milano Visualizza SuperLega Leggi anche Mondiali, io tifo Senegal per quel sogno spezzato venti anni fa Serbia - Svizzera, lee dove ...Al via gli ottavi di finale. Sfida non priva di insidie per gli uomini di Van ...Ultima giornata anche nel Gruppo H con i match in programma tra Corea del Sud e Portogallo e Uruguay e Ghana. Cristiano Ronaldo e compagni comandano la classifica con 6 punti e hanno già la certezza ...Se non dovesse passare, il Camerun rimedierebbe la 6/a eliminazione di fila al primo turno. Formazioni: Song pare intenzionato a schierare dal 1’ Aboubakar accanto a Choupo-Moting in attacco passando ...