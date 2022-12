Una rete Ue di centri sui chip La proposta dei ministri

Leggi su formiche

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il Consiglio Competitività ha adottato oggi la sua posizione, il cosiddetto “orientamento generale”, suls Act, il regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori con l’obiettivo di raddoppiare la propria quota di mercato globale dal 10% ad almeno il 20% entro il 2030. Più in prospettiva, di garantire la futura sovranità tecnologica dell’Unione europea. Un’esigenza palesata dalle difficoltà di approvvigionamento causate dalla situazione geostrategica e dalle interruzioni della catena di approvvigionamento. OBIETTIVO: INDIPENDENZA Con questo orientamento, il Consiglio dà alla presidenza un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo, che inizieranno non appena questo adotterà la sua posizione. “Isono tra le più importanti tecnologie all’avanguardia oggi esistenti, ma l’Unione europea ...