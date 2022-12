Tor San Lorenzo | furto in pieno giorno all’Emporio Abate | ladri in fuga con la merce

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ardea –al negozio di Antonino, ex consigliere del Pd. I fatti sono accaduti questa mattina alle 9:30 a Tor San. Ignoti si sono intrufolati nel negozio “Emporio” e dopo aver preso e nascosto dellahanno tentato la. Ila Tor Sannell’EmporioLe ladre sono state colte sul fatto dalla moglie del titolare, che in quel momento era in negozio insieme ad altri due clienti. La signora ha rincorso le malviventi esortandole a restituire larubata, ma non c’è stato nulla da fare. Il commerciante ed ex consigliere comunale, Antonino, ha denunciato i fatti sui social pubblicando un video dei fatti con le presunte ladre, immortalate dalle ...