Sci alpino | Sofia Goggia | “Sto mettendo insieme i pezzi | manca il feeling con la parte alta”

(Di giovedì 1 dicembre 2022)si è messa in bella mostra in occasione della seconda prova cronometrata della discesa libera di Lake Louise, evento valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. La fuoriclasse bergamasca ha ben interpretato il tracciato sulla neve canadese. Va precisato che oggi si partiva dal cancelletto del superG maschile a causa della scarsa visibilità. L’azzurra ha concluso in seconda posizione con il tempo di 1:32.20, a 46 centesimi dall’austriaca Mirjam Puchner. La nostra portacolori, scesa con il pettorale numero 13, ha perso tre decimi da Puchner nell’ultimo settore. Il bilancio è decisamente positivo per, che domani avrà a disposizione un’altra prova cronometrata prima dell’attesissima gara di venerdì. Sci, Mirjam Puchner vince la seconda prova a ...