GFVip | provvedimento disciplinare in arrivo per un concorrente | “Ho visto un video sul sito”

'Giaele associa Carolina alla sfortuna, perché nessunper lei' ha chiesto utente su Twitter, dopo aver visto il video in cui Giaele parla di rompere e buttare un oggetto toccato da ...Nonostante il durodisciplinare preso dal GF, sui social in molti continuano ad ... Sul social di Elon Musk c'è da aver paura a twittare con l'hashtag #, perché anche esprimendo la ...Scivolone assurdo per Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip quando, conversando con Antonella Fiordelisi e Charlie Gnocchi, si è lasciato sfuggire una frase sessista e di ...Confrontandosi con Luca Salatino, Gnocchi spiega che Oriana avrebbe fatto rinascere in lui stimoli e impulsi ormai da tempo assopiti. “Lei mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la viri ...