GF Vip | Luca Onestini e il due di picche a Nikita Pelizon | “Troppo gelosa”

...7 . In particolare, i due futuri sposi hanno espresso un giudizio sulle possibili storie d'amore che potrebbero nascere nella casa. Tra questi, Ignazio e Cecilia hanno sparato a zero su...Parte del ricavato sarà devoluto all'associazione nazionale LGBTI Arcigay Maria Giovanna Papucci riceve l'anello il 25 novembre Sabrina FerilliSalvetti con Federico Martini Stella Sorgente con ...Luca, in zona Beauty, trova una Nikita affranta e amareggiata, in un misto tra lacrime e delusione. Lo chef cerca di comprendere cosa sia accaduto all'amica e il ragazzo scopre che la modella è soltan ...Nikita Pelinzon non ha mai nascosto il suo interesse per Luca Onestini, new entry nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ha rivelato di averlo notato già prima dell’inizio del reality e di ...