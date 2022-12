Empoli | è UFFICIALE | risolto il contratto di Andreazzoli

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’ha comunicato la risoluzione deldi Aurelio: è arrivata l’ufficialità della notizia Aurelioe l’si separano definitivamente, come comunicato dallo stesso club toscano tramite i propri canali ufficiali. IL COMUNICATO –Football Club comunica di averconsensualmente ilin essere con Aurelioe con i membri del suo staff. Al tecnico e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.