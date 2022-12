Il Sannio Quotidiano

... quando divenne ministro della Pubblica istruzione nel sesto Governo Andreotti, sostituendo Sergiodimessosi con i ministri della sinistradurante l'iter della legge Mammì sulle ...... europeista a 36 denti, stimato da Draghi come da, calmo e riflessivo, sarebbe lui la ... Quello che fa capo alla filiera moderata degli ex- PPI - Margherita di Dario Franceschini (Area ... **Dc: Mattarella, ‘Bianco leale servitore istituzioni ricco di cultura e umanità’** ROMA (ITALPRESS) - E' morto all'età di 91 anni Gerardo Bianco, storico esponente della Democrazia Cristiana, e successivamente del Partito Popolare Italia ...Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Non un politico per tutte le stagioni, nel senso dispregiativo del termine, ma un uomo che ha saputo essere protagonista di tante epoche della storia politica italiana, sopr ...