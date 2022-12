Come Richard Wagner è finito a Bayreuth dove è sepolto

(Di giovedì 1 dicembre 2022)è famosa a tutti per il Festival dedicato interamente a. Maqui il grande compositore tedesco, morto a Venezia nel 1883, ma che nel 1872 si era trasferito nella capitale dell'Alta Franconia, in Baviera,è tuttora? Claudia Dollinger, guida turistica, spiega: "Tutti lo conoscete perché lui è quello che ha costruito il Castello di Neuschwanstein in Alta Baviera. Ludovico II di Baviera diventò re nel 1806, suo padre morì che lui aveva 18 anni, ed era re e amava la musica die voleva chevenisse a Monaco e voleva costruire per lui un teatro dell'Opera a Monaco ma questi progetti fallirono e allora ...

