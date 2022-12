Circondato dai soldati siriani | l’ultimo leader dell’Isis si fa esplodere

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic – Il gruppo armato terroristaha annunciato che il suoAbu Hasan al-Hashimi al-Qurashi è stato ucciso in battaglia. Un portavoce della frangia più estrema del terrorismo jihadista, mercoledì ha annunciato che Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi, l’iracheno da tempo a capo dello Stato islamico, è morto in combattimento, senza precisare la data o le circostanze della sua morte. Il portavoce dei fondamentalisti, Abu Omar al-Muhajer, ha nominato il suo nuovocome Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi. La conferma dal Pentagono Gli Stati Uniti non smentiscono la notizia e, anzi, dichiarano che Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi è stato ucciso a metà ottobre. “Questa operazione – fanno sapere dal Pentagono – è stata condotta dall’Esercito siriano nella provincia di Dar’a in Siria. L’ISIS rimane una minaccia ...