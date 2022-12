Casamicciola | identificate le due vittime trovate stamane

I due cadaveri recuperati stamane asono stati identificati: si tratta, come era stato ipotizzato, dei corpi di Gianluca Monti, 37 anni, e di Salvatore Impagliazzo, che dopodomani avrebbe compiuto 32 anni. Impagliazzo era ...... all'inizio della settimana che si sarebbe conclusa con l' alluvione , il Comune dine ... nel numero di due costruzionicome fuori norma . Atti che impegnavano le forze del ...(ANSA) - ISCHIA, 01 DIC - I due cadaveri recuperati stamane a Casamicciola sono stati identificati: si tratta, come era stato ipotizzato, dei corpi di Gianluca Monti, 37 anni, e di Salvatore ...E’ ufficiale, la Prefettura ha confermato in una nota che i corpi dei due uomini ritrovati questa mattina intorno alle 11.00, sono stati identificati come quelli di Gianluca Monti ...