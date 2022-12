Calciomercato com – Francia-Tunisia | giallo sul gol annullato a Griezmann | cosa dice il regolamento | Nazionali

(Di giovedì 1 dicembre 2022) 2022-12-01 00:44:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il mondo del calcio si sta chiedendo la stessadalla fine di. Perché è statoil gol di? E soprattutto, si può annullare una rete dopo il triplice fischio dell’arbitro? Ai tempi del Var, è possibile. IL VAR – Intanto, un presupposto. Il protocollo VAR prevede . secondo quanto riporta l’ex arbitro Calvarese – che si possa aprire una revisione al video anche dopo il fischio finale. Dunque, anche se l’arbitro ha commesso un errore nel fischiare, ilprevede che si possa andare al video per cambiare decisione. L’ALTRA INTERPRETAZIONE – La federazione francese però protesta per l’annullamento del gol: secondo loro, infatti, ...

Calciomercato.com

Commenta per primo In un articolo pubblicato su Calcio e Finanza negli scorsi giorni, il Torino veniva indicato come uno club di serie A che avrebbe potuto avere qualche problema a pagare le tasse ...Commenta per primo Il Bayern Monaco continua a lavorare sotto traccia per arrivare ad Harry Kane . Secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland , la dirigenza bavarese arriverà ad offrire una ... Milan, Chaka Traore richiesto in serie B | Serie A | Calciomercato.com Il Manchester United è pronto a rinnovare il contratto di Marcus Rashford. Secondo la stampa inglese, l’attuale accordo dell’esterno inglese inizia a preoccupare la dirigenza dei Red Devils che vuole ...Sono cinque i terzini che compongono la rosa del Torino, la particolarità è che nessuno è un mancini ma sono tutti destri, con Valentino Lazaro e Mergim Vojvoda che si sono finora adattati a giocare ...