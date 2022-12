Binaghi | «Mi ha stupito vedere Berrettini in Coppa Davis | non sapevo fosse in grado di giocare»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Il Messaggero intervista il presidente della Federtennis, Angelo. Gli viene chiesto di indicare il successo che ha preferito di più nel 2022. «La più clamorosa è la vittoria dial Queen’s, per come è maturata, a seguito dell’ennesimo infortunio: un’impresa». La ciliegina sulla torta sarebbe stata la finale di, diceo la qualificazione di Sinner alle Finals, ma è stata comunque una stagione difficile, costellata di infortuni, per cui ci si può ritenere soddisfatti. Il presidenteparla anche di Matteo, sceso in campo a sorpresa al fianco di Fognini, dopo l’infortunio di Bolelli, nella semifinale dipersa dall’Italia contro il Canada. Qualche giorno fa ne parlò ...

snocciola numeri importanti: " Se nel 2021 c'era emozione per il debutto e un po' d'ansia ... che l'Atp ha chiesto di mantenere piena d'acqua per ragioni scenografiche, e commenta: " ...... dopo lunghe meditazioni lo abbiamo attribuito all'effetto Malagò" " ha esordito", che ... "come hanno fatto tutte le altre federazioni, tranne il basket, solo il tennis si è. Ma non è ... Accademia Lagnasco (Bertellino). Intervista ad Angelo Binaghi – “Finals, Davis e Roma: ci siamo” (Catapano) Il presidente della FITP Angelo Binaghi risponde alle domande del direttore Ubaldo Scanagatta sul futuro delle Nitto ATP Finals di Torino e delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals ...