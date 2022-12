Aids | una nuova procedura per riconoscere se il virus è dormiente

È questo il traguardo più importante raggiunto dopo decenni passati a sognare di realizzare un vaccino in grado di prevenire o curare l'. Il vaccino non è ancora arrivato (sperimentazione è ...Oggi abbiamoterapia con la quale si riesce a gestire la patologia per fare in modo che non sia piùcondanna a morte. Disi muore, ma solo se non si ha la diagnosi in tempo per poter ...Oggi è la giornata mondiale per la lotta all'Aids. In questa occasione, 1 dicembre, a Roma il Campidoglio aprirà le sue porte per un test day a cui potranno prendere parte ...La 34a giornata mondiale della lotta all'AIDS si concentra sull'uguaglianza nell'accesso alle cure e sulla fine dello stigma sociale ...