Uomini e Donne | un’ex dama portata d’urgenza in ospedale | “Ci siamo presi un bello spavento!”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sembrerebbe non esserci pace per l’ex protagonista del trono over di, Luisa Monti. Dopo essere stata operata per un tumore mesi fa ed essersi sottoposta a terapie, adesso ha avuto un malessere. Il fatto è avvenuto nella mattinata del 29 novembre. I sintomi, tropo forti per non recarsi in, sembrerebbero ricondursi all’ipotesi di una sincope. Manca solo qualche giorno alle tanto attese nozze con Salvio Calabretta, conosciuto negli studi del dating show, nozze rimandate già una volta per questioni di salute che hanno riguardato lui. A dare la notizia del suo stato attuale di salute, lei stessa, parso subito preoccupante, che sui suoi profili social si è mostrata su una barella in. La Monti non ha dato inizialmente troppe spiegazioni. Luisa ha infatti spiegato di non essere riuscita più a ...