Qatar | Va avanti Zielinski | torna a casa Lozano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nel gruppo C ai mondiali inpassano agli ottavi Argentina e Polonia. Il Messico eliminato per differenza reti rispetto alla Polonia., vaPer gli altri giocatori Azzurri la qualificazione è ancora tutta da giocare. Molto difficile per il Camerun di Anguissa che incontrerà il Brasile nell'ultima giornata. Poche chance anche per Kim con la Corea del sud che incontrerà il Portogallo. Un po' più probabile il passaggio del turno di Olivera con l'Uruguay che dovrà vedersela con il Ghana.

Corriere della Sera

