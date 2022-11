Conti bestiali Quanto spendiamo per cani e gatti e per chi di più e come risparmiare

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sono quasi 65 milioni gli animali domestici in Italia. Praticamente più di uno per ciascun abitante: sono pesci ma anche, naturalmente,, 10 milioni, e, 8,7 milioni. Una presenza nella vita degli italiani che si traduce in un giro di affari per spese animali da circa 2,6 miliardi di euro all’anno (rapporto Assalco-Zoomark 2022). Si tratta di un settore che, nell’ultimo decennio, è aumentato costantemente con un tasso di crescita annuo medio intorno al 5%. C’è chi, per loro, non bada a spese. A trainare il mercato sono infatti soprattutto i prodotti premium e super-premium dedicati ai pet (con materie prime selezionate, processi produttivi naturali etc), con un interesse crescente per cibi vegani e integratori specifici. ...