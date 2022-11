Soumahoro | suocera riconosce | due anni di stipendi non pagati

(Di martedì 29 novembre 2022) L'ammissione - 'È vero non le abbiamo pagato gliper due', ha ammesso Mukamitsindo, che è indagata dalla Procura di Latina per truffa aggravata , false fatturazioni e malversazioni di ...

Leggi Anche, laindagata anche per truffa aggravata Le indagini - Ladiavrebbe, quindi, sostanzialmente ribadito che la struttura da lei rappresentata non avrebbe ...... la sinistra ha iniziato il suo scaricabarile contro il deputato di Verdi - Sinistra Italiana, Aboubakar, dopo lo scandalo che ha riguardato la cooperativa della(di cui la moglie ...'E ' vero non le abbiamo pagato gli stipendi per due anni '. E' quanto ha ribadito davanti alla commissione dell'ispettorato del Lavoro di ...Alcuni lavoratori erano pagati in nero. Altri, invece, non percepivano alcuno stipendio. Questa mattina Marie Therese Mukamitsindo, presidente della coop Karibu e suocera del deputato Aboubakar Soumah ...