Manovra | ai pensionati tolti 10 miliardi di euro in tre anni Assegni più poveri quasi per tutti

(Di martedì 29 novembre 2022) Dal taglio del valore reale delle pensioni provengono una buona parte dei soldi per finanziare misure della prossima legge di bilancio come “quota 103” e l’estensione della flat tax per le partite Iva. La riduzione delle rivalutazioni (che viene stabilito al di sotto dell’attuale livello di inflazione anche per le minime) garantirà nel 2023 risparmi alle casse pubbliche per 2,1di. Stando alle tabelle allegate alle relazione il taglio alle pensioni raddoppia a 4nel 2024 per poi mantenersi poco al di sotto di questa soglia fino al 2030. La legge di bilancio prevede che per le pensioni minimi la rivalutazione (ossia l’adeguamento dell’assegno per tenere il passo con l’inflazione) sia dell’8,7% (il 120% del + 7,3% di riferimento) con un importo che sale quindi da 523 a 570al mese. Qualora ...

