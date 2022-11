Lazio | Milinkovic segna ma il suo futuro resta un rebus

Leggi su iltempo

(Di martedì 29 novembre 2022) Ottantacinque minuti di classe pura contro il Camerun, un gol di precisione, giocate di qualità, oltre ad aver dato il via alle altre due reti della Serbia. Stavolta ha brillato la stella dianche se non è bastata a dare alla sua nazionale una vittoria nel mondiale in Qatar. Sergej, finalmente nel suo ruolo di centrocampista a tutto campo e non di seconda punta come contro il Brasile, è riuscito a dimostrare il suo valore fino a una sostituzione al 33' della ripresa che ha lasciato allibiti. Unica spiegazione plausibile che la botta alla caviglia rimediata al 3' minuto della prima partita da Casemiro possa aver consigliato il ct Stojkovic di tenerlo per l'ultima e decisiva sfida contro la Svizzera. Ora il suo prezzo sale anche se per il presidente Lotito la valutazione era e sarà sempre di 100 milioni. Almeno sulla carta perché la situazione contrattuale va ...