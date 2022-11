Aumentano i controlli ad alto impatto in provincia di Taranto

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 29 novembre 2022) I Carabinieri hanno eseguito, in maniera coordinata, posti di controllo sulle principali arterie stradali, anche con l’impiego dell’etilometro, strumento usato dalle forze di polizia per il controllo del tasso alcolemico nei confronti dei conducenti di veicoli. Proprio grazie a questa apparecchiatura i militari dell’aliquota radiomobile hanno accertato che un 42enne, originario di Massafra, si era messo alla guida della propria auto in stato di ebbrezza alcolica e nonostante fosse privo di patente di guida, perché mai conseguita. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica dimentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. A finire nelle maglie deianche un 35enne di Grottaglie, sorpreso a Crispiano alla guida di un’autovettura sprovvisto della patente di guida. Anche quest’ultimo è stato deferito ...