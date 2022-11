Addio all’attore Clarence Gilyard | partner di Tom Cruise in Top Gun e di Bruce Willis in Die Hard

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 novembre 2022), star ‘Top Gun’ e “De’ noto anche per ruoli in tv, ‘Matlock’ e ‘Walker, Texas Ranger’ (ANSA) – NEW YORK, 29 NOV –: la star di “Top Gun” e “Die”, noto anche per i ruoli in tv in “Matlock” e “Walker, Texas Ranger” e’ morto a 66 anni dopo una lunga malattia. L’attore aveva lasciato Hollywood nel 2006 per dedicarsi all’insegnamento nel dipartimento di teatro dell’Universita’ del Nevada a Las Vegas. “Era un professore molto amato e mancherà a tutti”, ha detto l’ateneo annunciandone la morte. Dopo una serie di apparizioni in tv,aveva interpretato la parte del terrorista Theo accanto ae Alan Rickman in “Die ...