Marchisio | “Juve | non diamo giudizi affrettati”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 28 novembre 2022) Claudiocommenta alla Rai le dimissioni di tutto il Cda dellantus, l’ex giocatore invita a non dare. Claudioex giocatore dellacommenta le dimissioni di Agnelli e di tutto il Cda della società bianconera. Un fulmine a ciel sereno che pare sia dovuto anche all’indagine in corso da parte della Procura di Torino.alla Rai ha detto: “Sicuramente è una notizia che nessuno si attendeva, ma in questo momento bisogna mantenere la calma ed il tempo ci dirà come stanno le cose“. Anche i giornalisti della Rai hanno inviato tutti a non “daresulla vicendantus“. Ovviamente in questo momento nessuno vuole sbilanciarsi sulle dimissioni del CDA della ...