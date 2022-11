Frana a Ischia | parla l’esperto | ‘Roma è la città più a rischio di tutte per i crolli’

(Di lunedì 28 novembre 2022) Una struttura di missione per Palazzo Chigi e un piano per Roma, ovvero la«più afrane d’Italia». Sono i consigli che sussurra con urgenza al governo Erasmo D’Angelis, ex segretario generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Italia centrale e già capo della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.: può ripetersi a Roma? Sulle pagine de Il Messaggero, Erasmo D’Angelis avverte il Governo Meloni. Innanzitutto sul piano emergenze fermo: “Perché continuiamo a inseguire l’emergenza. Ogni volta che puntuale la tragedia accade, si passa da una grande emozione a una grande rimozione pubblica”. Sui costi per il problema idrogeologico: “Con 11 miliardi di euro si possono fare grandi cose. Parliamo di più di 11mila opere da realizzare ...

Si è verificata in un territorio in cui la pericolosità delle frane è molto elevata, per le caratteristiche geologiche e per l'eccesso di ..."Confischerei quello che è abusivo per valutare quello che è pericoloso". Gilberto Pichetto Fratin parla della tragedia delladi Casamicciola , a, in cui sono morte otto persone. "Secondo me basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti coloro che lasciano fare", si spinge a dire il ministro dell'Ambiente e ...A due giorni dall’alluvione che ha colpito l’isola di Ischia, provocando una frana che ha causato sin qui almeno otto vittime e danni ingenti, l’ex sindaco di Casamicciola punta il dito contro le manc ...Una cifra esatta non esiste, ma secondo Istat il fenomeno, seppure in calo nel 2021, al Sud è quasi dieci volte ...