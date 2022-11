Conte | «Il M5s in piazza il 2 dicembre a Napoli e in altre città per difendere il reddito di cittadinanza»

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il Movimento 5 Stelle ha in programma di scendere inil 2perildi. Una risposta al governo Meloni, che ne prevede l’abolizione nel 2024. Ma anche al Partito Democratico, che ha convocato per il 17una manifestazione contro la Legge di Bilancio. Il leader del M5s Giuseppeha annunciato la manifestazione ieri durante Mezz’ora in più su Raitre. Il Fatto Quotidiano oggi specifica che per quella data si cerca unao un teatro. «Cancellare ildisarebbe una follia, provocherebbe un massacro sociale», ha detto ieri. Mentre la manifestazione del Pd «è un evento di partito, lasciamo che lo ...

