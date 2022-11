Serie A1 2022 2023 basket | Virtus Bologna devastante | Brindisi cede per 98-68

Leggi su sportface

Nella sfida valida come ottava giornata della A1 di, la Segafredo tritura l'Happy Casa con il punteggio di 98-68. Gli uomini di coach Scariolo, dopo aver rallentato in Eurolega con due sconfitte negli altrettanti impegni avuti in settimana, non tradiscono in campionato. Altra vittoria comoda e primo posto in solitaria e da imbattuti. Niente da fare per i pugliesi di coach Vitucci, che tentano di fermare la marcia delle vu nere ma fin da subito capiscono che non è la serata giusta. Il miglior realizzatore della serata è Marco Belinelli con 16 punti.