Frosinone-Cagliari 2-2 | il tabellino

I risultati del pomeriggio: Brescia - Spal 2 - 0, Cittadella - Cosenza 1 - 1, Como - Bari 1 - 1,2 - 2, Perugia - Genoa 1 - 0, Sudtirol - Ascoli 2 - 2. Alle 18: Palermo - Venezia.... pari rocambolesco della capolistain casa contro il, vincono il Perugia sul Genoa e il Brescia contro la Spal di De Rossi. In parità le altre partite del pomeriggio in attesa di ...Sfuma in pieno recupero la settima vittoria consecutiva per il Frosinone, che ottiene comunque un buon pari al termine di una sfida intensa, rafforzando così la prima posizione in classifica. Prima ...A pochi minuti dal fischio finale di Frosinone-Cagliari allo stadio Stirpe, il commento a caldo sul match della quattordicesima giornata Il Cagliari parte con buon piglio, pressando i padroni di casa ...