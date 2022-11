Ex professore di Amici contro Selvaggia Lucarelli | “Celentano dei poveri”

(Di domenica 27 novembre 2022) Settimana non facilissima per, che ha avuto dei battibecchi con Carolyn Smith e anche Guillermo Mariotto. Ma non solo i giudici di Ballando, anche un’exdiqualche giorno fa se l’è presa con la. Luciano Cannito su Twitter ha detto cheè ladei. “Laè ladei. L’unica cosa che hanno in comune è la simpatia di una cartella equitalia. Ma mentre Alessandra un po’ sa di cosa parla, i commenti sul ballo dellasono il trionfo dell’incompetenza e un’accozzaglia di parole buttate così a caso. Quella ci campa di persone che parlano male di lei, così continua ad essere al centro ...

, i provvedimenti disciplinari per tre allievi. Dopo una gara tra i ragazzi e più di una ... Sebbene sia riuscito a vincere la sfida, ilha deciso di non esprimere alcun giudizio sul suo ...IT 22:17 - LA FAMIGLIA DELMATTO - 2 PARTE 23:10 - UN BOSS SOTTO STRESS - 1 PARTE 00:11 -... IT 22:19 - IL MIRACOLO DI NATALE DI MAGGIE - 2 PARTE 22:55 -DI MARIA 01:33 - GRANDE ...Rudy Zerbi mette alle strette gli allievi: "Non ci crede nessuno" La puntata di Amici 22 di oggi ha fatto emergere uno scenario imbarazzante rispetto alle ...Ad "Amici 22", il talent di Maria De Filippi, si è arrivati all'undicesimo appuntamento della domenica. Una puntata che vede tutti i ragazzi messi in discussione a causa di un problema disciplinare: l ...