Ecco qual è l' arma di Del Debbio che cancella Formigli | quello che nessuno dice

(Di domenica 27 novembre 2022) Succedono cose curiose nell'universo degli ascolti tv. Anzi no, nell'universo degli ascolti tv ai tempi dei Mondiali. Prendete il caso dell'altra sera: su Rai 1 va in onda Brasile-Serbia, partitona del giovedì. Rai 1 si lecca i baffi con i suoi 6.602.000 spettatori e il 30% di share (per intenderci, in Francia la partita ha raccolto 5.873.000 con il 26%, in Germania 5.020.000 con 19,1% e loro, a differenza nostra, sono in Qatar) e alle 22 molla la linea a Il Circolo dei Mondiali di Alessandra De Stefano che acchiappa 1.795.000 spettatori (10%). Sugli altri canali, nel frattempo, va in scena quella che potremo definire "Guerra del Soumahoro", ovvero la sfida tra Rete4 e La7 per aggiudicarsi il prestigioso regno del talk del giovedì. Corradoa Piazzapulita dispone di un'segreta micidiale, il personaggio del momento, che poi è proprio il ...

