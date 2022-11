Davis non c' è | ma LeBron fa il fenomeno | i Lakers si riaccendono

Luka Doncic ha chiuso con 24 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, maè stata la sua serata migliore in termini di controllo tecnico ed emotivo della partita. Per i Mavericks è la terza sconfitta di fila,...... Steve Porcaro e John Bettis, che prenderà il posto di Miles; PYT (Pretty Young Thing), di ... alla fine del disco, 'l'hanno sicuramente avuto un impatto minore masono irrilevanti', annota Le ...Non sarà l’Italia a giocare la finale contro l’Australia. La squadra capitanata da Filippo Volandri, dopo circa 9 ore, cede contro il Canada e perde la semifinale di Coppa Davis. Il punto finale lo ...James in serata stellare (39 punti) trascina Los Angeles a San Antonio. Dallas in caduta: con Toronto arriva la terza sconfitta di fila. Ayton trascina i Suns, Phoenix ferma Utah ...