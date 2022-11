Covid | Pechino non controlla più i cinesi?

Leggi su formiche

(Di domenica 27 novembre 2022) “Vogliamo libertà, non tamponi!”, “vogliamo la democrazia, non la dittatura”, “buttiamo giù il CCP!”, “abbasso Xi Jinping”. Chi è sceso in strada a Shanghai per manifestare la propria rabbia contro le nuove misure restrittive anti-— che il Partito Comunista Cinese (CCP) ha reintrodotto a fronte di un sensibile aumento dei contagi (oltre 39mila sabato 26 novembre, mai così tanti dichiarati) — era ben consapevole del risalto che avrebbe avuto. Altrettanto consapevole dei rischi (le autoritànon intendono certo sembrare deboli), chi manifestava ha lanciato slogan a effetto. Tra le consapevolezze in campo su questa vicenda — tutt’altro che nuova, tutt’altro che risolta — c’è anche quella del Partito/Stato, che ha messo in conto contestazioni popolari contro il governo. Le assorbe, le tollera per quanto possibile (ossia senza sembrarne ...