Casamicciola | vigili del fuoco sorvolano le zone colpite dalla frana con i droni

A me preme sottolineare che tutto il personale deidel fuoco presente ad Ischia è intervenuto immediatamente e l'invio di ulteriori uomini e mezzi è stato tempestivo, nonostante le gravi ...In seguito alla forte ondata di maltempo e al nubifragio che si sono abbattuti sull'isola di Ischia, idel fuoco sorvolano con i droni sulle zone dicolpite dalla frana. Il nucleo e' infatti impegnato nelle operazioni di soccorso anche con i droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili ...In seguito alla forte ondata di maltempo e al nubifragio che si sono abbattuti sull'isola di Ischia, i vigili del fuoco sorvolano con i droni ...Sono stati impegnati tutta la notte i soccorritori al lavoro per trovare i dispersi della frana che ha investito Casamicciola, sull'isola d'Ischia, all'alba di ieri. Sono 11, ...