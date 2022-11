(Di domenica 27 novembre 2022) L'esperienza dell'Italia alleCup by Rakuten Finals si è chiusa in semifinale contro il Canada. Decisiva la sconfitta in doppio di Fabio Fognini e Matteo Berrettini, chiamato a sorpresa a ...

SuperTennis

ha elogiato l'atteggiamento degli azzurri a Malaga. "Penso che l'Italia abbia fatto dei miracoli ad arrivare in semifinale con una squadra rabberciata. Chi è stato chiamato a difendere i ...Peccato ci abbia poi pensato il Presidentequalche giorno dopo a raccontare dei disagi, d ... E dunquecaso ha vinto Novak Djokovic (10) , maestro esagonale come Roger, che quando gioca ... Binaghi guarda al futuro: "Grande gruppo, vogliamo tornare a vincere la Davis" Binaghi (Federtennis) apre al bis: “Qui sapete fare squadra”. L’evento chiude con 156 mila presenze, solo il 25% dal Piemonte. Da migliorare ...E mentre la squadra di Davis perde anche Berrettini dopo Sinner (Matteo sarà a Malaga per tifare), Binaghi guarda già oltre: «Abbiamo davanti due primi della classe come il calcio e i tornei dello ...