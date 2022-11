Lucera | un uliveto dedicato alle donne vittime di violenza Iniziativa di uno youtuber

Leggi su noinotizie

(Di sabato 26 novembre 2022) Di seguito il comunicato: A(Fg) il primodi. Lolucerino Francesco Pio Paoletti, appassionato di agricoltura e natura, attraverso il suo canale youtube Paoletti’s Farm, racconta tecniche agricole per appassionati e professionisti testando su campo nuovi metodi di coltivazioni, attrezzature e quant’altro. Questa volta sul suo canale youtube, ha pubblicato un nuovo video sul tema “sulle”, un tema purtroppo molto attuale ma non attinente al mondo dell’agricoltura. “Nel mioutilizzo tecniche di rispetto per la natura per avere in cambio i suoi frutti e produrre un olio innovativo e di qualità. Lo stesso vale per la donna ...