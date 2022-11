(Di sabato 26 novembre 2022) Ogni volta che si mette mano a una storiaccia dell’Italia di oggi, si finisce inevitabilmente per ritrovare nel piccolo i paradigmi dell’Italia in grande. Comportamenti e linguaggi mutuati dalla malavita organizzata, considerazione delle regole solo quando servono a fregare gli altri, uso così disinvolto del potere da ingenerare sconforto in chi crede ancora che la democrazia si preserva e si sviluppa con la pratica quotidiana del rispetto della res publica. E’ di questi giorni la notizia di un’altra prodezza finanziaria dei vertici dell’(Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), forse l’ordine professionale che più negli ultimi decenni ha dato prova di essere il perfetto paradigma del connubio fra politica, affari, corporazioni e spolpatori delle risorse pubbliche. Me ne sono già occupato in passato invidiando gli emolumenti del ...

Il Fatto Quotidiano

25 novembre - Gentile direttore , in qualità di unica Associazione con diritto di voto in Assemblea Nazionale, il Segretariato ItalianoMedici (S. I. G. M.) esprime dissenso in merito all'annunciato incremento della Quota A, attualmente in corso di valutazione da parte degli organi dell', e ...Sono già più di 13mila i medici specializzandi che hanno fatto domanda all'per ricevere i bonus da 200 euro e da 150 euro previsti dal Decreto legge Aiuti. Ricordiamo ...Osservatorio, ad ... Enpam: i giovani dottori non hanno proprio niente da dire sulla loro cassa in qualità di unica Associazione con diritto di voto in Assemblea Nazionale ENPAM, il Segretariato Italiano Giovani Medici (S.I.G.M.) esprime dissenso in merito all’annunciato incremento della Quota A ...La piattaforma Tech2Doc, realizzata dall Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici (Enpam), sarà utilizzata dall Istituto Superiore di Sanità (ISS) per svolgere attività di ...