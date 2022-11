(Di sabato 26 novembre 2022)– I Carabinieri della Stazione di Lavinio Lido di Enea hannoun uomo gravemente indiziato ditoaggravato in. I militari, intervenuti a seguito di segnalazione giunta al 112, hanno colto in flagranza l’uomo, un 55enne di origini nordafricane, mentreva di accedere all’interno di unal piano terra di uno stabile in via Passeggiata delle Sirene. L’uomo aveva con sé unelettrico col quale stavaledi una finestra che i carabinieri hanno sequestrato unitamente ad altri dischi per il taglio dei metalli, una torcia elettrica, una chiave cosiddetta “a pappagallo” e una prolunga. L’uomo, con diversi precedenti per reati contro il ...

Il Faro online

L'di riequilibrare il risultato e in un paio d'occasioni manca il gol. Al 27 sul lancio lungo con le mani in area di Giordani, Gennari devia di testa in porta ma trova pronto il portiere ...Durante il servizio notturno, una pattuglia ha notato che la vetrata di un ristorante diera stata gravemente danneggiata. I militari sono quindi entrati nel locale per capire cosa fosse ... Anzio, tenta il furto in un appartamento tagliando le inferriate con un frullino: arrestato Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Va all’Anzio il primo derby stagionale col Nettuno. La squadra del presidente Rizzaro al termine di una gara molto aspra e combattuta si aggiudica il confronto con i rivali storici del Nettuno. Con qu ...