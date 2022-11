Ultime Notizie Roma del 25-11-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 novembre 2022)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale dobbiamo seguire tutte le terre perché credo che il campo di battaglia tira via da seguire quando non c’è diplomazia lo ha detto il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj in un’intervista al Financial Times capisco che tutti siano confusi dalla situazione da ciò che accadrà lacrime aggiunto tedeschi nel colloquio con il quotidiano britannico se qualcuno è pronto a offrirti una soluzione per la preoccupazione della Crimea con mezzi militari non potrò che essere favorevole il presidente o no al concluso spiegando che se la soluzione non prevede la liberazione della Crimea Allora esco una perdita di tempo Brasile Serbia finisce 2 a 0 con un secondo tempo spettacolare del Brasile liquida la Serbia l’esordio i mondiali di Qatardopo un primo tempo ...