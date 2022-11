Solaro | tutto il sapore di Capri in un Gin

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 25 novembre 2022) Da un paio d’anni il Gin sta vivendo un vero e proprio Rinascimento. Tutti lo vogliono (produrre), tutti lo cercano. SolaroGin, nato da un’idea di Lorenzo Fornari, non può che richiamare l’estate. Solaro è un omaggio all’Isola di. Un Gin aromatico e agrumato che, sorso dopo sorso, rivela l’essenza dell’isola azzurra, permettendo a chiunque lo assaggi di godere dell’autenticità del territorio. Essenza diFragrante e morbido, è dato dall’accurata selezione di erbe aromatiche raccolte a mano ae dintorni. Le botaniche sono quattro: il mirto di Sorrento, l’estratto delle foglie e delle bucce dei limoni di Amalfi, la zagara del Monte Solaro e il ginepro Rosso del Cilento, per una vera e propria passeggiata per i vicoli capresi! Un impegno per la sostenibilità La sua ...