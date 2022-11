Portici | 2 bombe inesplose trovate sulla rampa d’ingresso dell’autostrada

2a News

Due ordigni inesplosi sono stati trovati dalla Polizia Municipale di(Napoli) sul ciglio della rampa d'ingresso all'autostrada della città. Gli agenti, ...sono state trovate le due, che ...Quattro occhi osservano il tratto di via provinciale Botteghelle diall'altezza di via Scarpetta: è l'ingresso alle palazzine popolari dove si è consumato il duplice omicidio in estate. Ben ... Portici, 2 bombe inesplose su rampa ingresso autostrada Portici, due ordigni inesplosi trovati sulla rampa dell’autostrada. Polizia Locale, Polizia Stato e artificieri sul posto a Portici. Due ordigni inesplosi sono stati trovati dalla Polizia Municipale d ...Due ordigni inesplosi sono stati trovati dalla Polizia Municipale di Portici (Napoli) sul ciglio della rampa d'ingresso all'autostrada della città. (ANSA) ...