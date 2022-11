Olivia Laing e le vite che intreccia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Mescolando in modi imprevisti biografie di artisti e pensatori, la scrittrice inglese si è costruita una nicchia appassionata

Vogue Italia

... Perla Giannotti, Pier Mario Giovannone, Bruno Giraudo, Pietro Grasso, Filomena Grimaldi, Paolo Griseri, Annalaura Guastini, Gud, Maki Hasegawa, Luca Iaccarino, Grazia Isoardi,, Bjorn ...... Perla Giannotti, Pier Mario Giovannone, Bruno Giraudo, Pietro Grasso, Filomena Grimaldi, Paolo Griseri, Annalaura Guastini, Gud, Maki Hasegawa, Luca Iaccarino, Grazia Isoardi,, Bjorn ... Olivia Laing ci racconta cosa vuol dire avere un corpo libero Poco conta. Mentre leggevo Everybody (Il Saggiatore) di Olivia Laing pensavo che quello che interessa alla scrittrice britannica, collaboratrice del Guardian e per chi non la conoscesse autrice del ...Giorni intensi a Milano. Fino a domenica si svolge BookCity, lunedì riparte la Music Week. Intanto, a Bologna arriva la 'Discesa all'inferno' ...