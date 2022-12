L’istituto Numen introduce il Workshop Openday sulle nuove frontiere del Metaverso

Leggi su newsagent

(Di venerdì 25 novembre 2022) Grafica, videomapping, sound design, realtà aumentata/virtuale e: i nuovi corsi 2023 presentati in un’esperienza immersiva Il giorno giovedì 1° dicembre, presso la sede di Istitutoin via Galileo Ferraris 1 (MI), si terrà il/Open Day Visual & Sound Arts Vs Virtual Immersive Technologies che unisce l’opportunità di visitare la sede alla possibilità di affacciarsi alle tecnologie del futuro. Si tratta di un’ottima occasione per vedere con i propri occhi la realtàe osservare esempi di tecnologie immersive contemporanee, oggi sempre più richieste non solo nei settori di visual, sonoro e virtuale, ma anche nel mondo del lavoro. Come esseri umani, si può dire che abbiamo sempre vissuto in un quasi-per la nostra capacità di virtualizzazione del pensiero. Negli ...