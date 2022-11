Galles-Iran 0-2 | Queiroz | “Giornata meravigliosa | è solo l’inizio per noi”

Commenta per primo Robert Page, tecnico del, ha commentato così la sconfitta subita contro l'in Qatar: 'La nostra prestazione prima del cartellino rosso non è accettabile. Speravamo che oggi tutto andasse bene, ma non siamo stati ...Una donna si è presentata allo stadio in occasione della partita contro ilcon lacrime color rosso sangue dipinte sul volto e la scrittasulla ...MONDIALI 2022 - Diamo i voti del match disputatosi all'Ahmad bin Ali Stadium di Al- Rayyan: il centrocampista, che gioca nell'AEK Atene, protagonista ...L'allenatore, commento tecnico della Rai, esulta al gol della nazionale iraniana, a cui è molto legato. E i social impazziscono ...